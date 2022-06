Verona: è ufficiale, Cioffi nuovo allenatore

(ANSA) - VERONA, 14 GIU - Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore del Verona, con cui ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2024. Lo annuncia la società gialloblu.

Nato a Firenze il 7 settembre 1975, dopo aver concluso una lunga carriera da calciatore nel luglio 2012 inizia il suo percorso da allenatore in Lega Pro prima nel Carpi e poi nel Gavorrano. Dopo alcune esperienze formative con società estere, allena in Australia all'Eastern United e collabora con l'Aston Villa, quindi torna in Italia a novembre 2015, per assumere la guida della formazione Berretti del Südtirol, poi viene chiamato come assistente di Henk ten Cate, tecnico dell'Al-Jazira ad Abu Dhabi.

Nel dicembre 2016 è vice di Gianfranco Zola al Birmingham City nel campionato inglese di Championship. L'anno seguente si trasferisce di nuovo ad Abu Dhabi, all'Al Dhafra, dove conquista l'obiettivo salvezza. Nel 2018 diventa l'allenatore del Crawley Town (quarta serie inglese).

Infine, a settembre 2020 Cioffi ritorna in Italia come vice di Luca Gotti all'Udinese, con il quale raggiunge l'obiettivo salvezza nella Serie A 2020/21. Un anno più tardi, nel dicembre 2021, subentra a Gotti in panchina e termina la stagione di Serie A conquistando il dodicesimo posto in classifica. (ANSA).