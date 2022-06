Nations League: in campo Germania-Italia 2-0 LIVE

In campo Germania-Italia 2-0, sfida di Nations League.



40' + 3 gol su rigore di Gundogan



40' + 2 fallo di Bastoni, rigore per la Germania allo scadere



40' grande parata di Donnarumma su una potente conclusione di Werner



39' la Germania spreca una buona opportunità con Sané



35' tiro alto di Barella, in una delle poche occasioni per gli azzurri



La squadra di Flick sta giocando meglio

33' la Germania sfiora il raddoppio con Hofmann, parata di Donnarumma



30' errato passaggio indietro dei tedeschi, ma Raspadori non riesce ad approfittarne, bravo Neuer



Maggior possesso palla per i tedeschi, gli azzurri non riescono ad incidere



22' colpo di testa di Cristante, la palla sfiora la traversa



Inizio di partita con i tedeschi più convincenti



10' gol di Kimmich con un tiro dall'altezza del dischetto, niente da fare per Donnarumma



9' Raspadori non riesce a sfruttare una grande occasione, para Neuer