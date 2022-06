Nations League: Flick, vogliamo andare in ferie con una vittoria

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "L'Italia sta facendo bene, ha una buona squadra e Mancini può creare la nazionale per i prossimi anni. Noi siamo più sotto pressione a causa dei Mondiali, ma sono sicuro che miglioreremo nei mesi a venire. Intanto penso che la mia squadra imparerà molto dalla partita contro l'Ungheria. Ci stiamo preparando con molta attenzione e serietà per questa sfida con l'Italia". Da Budapest, alla vigilia della sfida di Nations League a Moenchengladbach contro l'Ungheria, parla il ct della Germania Hansi Flick.

"Analizzeremo e proveremo a vincere contro gli azzurri - dice ancora Flick -. Non sarà facile, però ci aspettiamo che la squadra ce la metta tutta e di andare in vacanza con una vittoria. Il nostro obiettivo è raggiungere la final four, ma deve essere chiaro che dobbiamo semplicemente fare un salto di qualità, o forse due o tre". (ANSA).