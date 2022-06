Manchester City ufficializza Haaland, contratto 5 anni

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'accordo con il Borussia Dortmund, tramite il pagamento della clausola rescissoria, era già stato raggiunto un mese fa, ma oggi il Manchester City, con una nota sui propri social, ha ufficializzato l'arrivo alla corte di Guardiola di Erling Haaland. Il club campione d'Inghilterra ha dato il benvenuto al bomber norvegese postando un video in cui si vede un Haaland ragazzino che indossa la maglia del City dei tempi in cui ci giocava suo padre Alf-Inge, e poi l'Haaland di oggi con la maglia dei Citizens per la prossima stagione. L'ex Borussia, fa sapere il club, ha firmato un contratto di cinque anni per una cifra che non è stata resa nota.

"E' un giorno ricco di orgoglio per me e la mia famiglia. Ho sempre guardato il Manchester City e mi è piaciuto farlo nelle ultime stagioni - le prime parole di Haaland da calciatore dei Citizens -. Non puoi fare a meno di ammirare il loro stile di gioco, è emozionante e creano molte occasioni, il che è perfetto per un giocatore come me. Ci sono così tanti giocatori di livello mondiale in questa rosa, e Guardiola è uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi quindi credo di essere nel posto giusto per realizzare le mie ambizioni. Voglio segnare gol, vincere trofei e migliorare come calciatore e sono fiducioso di poterlo fare qui. Questa è una grande mossa per me e non vedo l'ora di iniziare il precampionato". (ANSA).