Los Angeles FC annuncia, 'Chiellini è uno di noi'

(ANSA) - LOS ANGELES, 13 GIU - "Giorgio Chiellini è uno di noi, fino al termine della stagione 2023, e per il nostro club è un'occasione unica. Ci sono poche calciatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmares". L'annuncio è di John Thorrington, co-presidente e direttore generale del Los Angeles FC, una delle due squadre della metropoli californiana che giocano nella Mls nordamericana.

Attualmente il Los Angeles è al comando della classifica della 'regular season', con 29 punti in 14 partite e Chiellini potrebbe esordire nella sua nuova squadra nella stracittadina contro il LA Galaxy del 'Chicharito' Hernandez del prossimo 8 luglio.

Nella scorsa stagione il Los Angeles ha mancato per la prima volta l'ingresso nei play off mentre quest'anno punta dichiaratamente al titolo. Fra i suoi azionisti ci sono l'ex stella del basket Nba Earvin 'Magic' Johnson e l'attore Will Ferrell. Secondo Thorrington, l'arrivo di Chiellini nel suo club e quello di Lorenzo Insigne a Toronto "dimostrano che la Mls sta diventando un campionato che attrae sempre di più ogni di tipo di calciatore, dalle superstar ai veterani e ai giovani talenti". (ANSA).