Ghirelli 'promozione Palermo un riscatto per Mirri'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Ieri è stata una bellissima festa.

Il dato di fondo è che la formula dei playoff è vincente. La promozione in B è per il Palermo e Mirri un grande successo, mi dispiace per il Padova che è una piazza importante del calcio italiano ed erano in tanti che meritavano, come il Catanzaro.

Per il Palermo, però, è un riscatto perché è evidente che si possano aprire prospettive per le voci di affiancamento alla società del presidente come sta avvenendo in diverse realtà della Serie C con investimenti stranieri". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine del XIII premio di laurea Artemio Franchi in scena nel Salone d'Onore del Coni.

Sul caos nei seggi elettorali di Palermo legati alla mancata presenza di molti dei presidenti di seggio per la partita ha poi aggiunto: "a noi era stato chiesto di spostare la gara solo per le questioni legate a un grande raduno di motociclisti, e io ho detto che non lo avrei fatto. Con Rai Trade abbiamo trasmesso le partite su telefonino affinché tutti quelli che andavano a votare avessero la possibilità di non dire 'devo andare di la per vedere la partita'. Non possiamo essere la lega dei valori e fregarcene delle elezioni. Oggi la Rai ci ha anche comunicato che con lo share siamo andati al 9%".

Ghirelli ha concluso con una battuta sulla formula dei playoff da adottare anche in Serie A. "Scherzando, se ce li fanno gestire noi siamo pronti". (ANSA).