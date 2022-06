Genoa, operato al tendine Stefano Sturaro

(ANSA) - GENOVA, 13 GIU - Operazione al tendine per il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro. Il giocatore si era dovuto fermare più volte durante il finale di stagione proprio in seguito ai problemi fisici che lo avevano limitato e così durante questo periodo di sosta ha deciso di operarsi.

Il club rossoblù attraverso una nota ufficiale ha comunicato che "nella giornata di oggi Stefano Sturaro si è sottoposto a intervento chirurgico per risolvere il problema al tendine che ne aveva condizionato il finale di stagione. Il giocatore svolgerà un breve periodo riabilitativo per poi riunirsi progressivamente alla squadra nelle prossime settimane". (ANSA).