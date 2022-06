Calcio: stampa Portogallo, Nunez dal Benfica al Liverpool

(ANSA) - LISBONA, 12 GIU - L'attaccante della nazionale uruguaiana Darwin Nunez lascerà il Benfica per passare al Liverpool in un affare da 100 milioni di euro, secondo quanto riportato oggi da diversi giornali sportivi portoghesi.

Per 'Record' e 'A Bola', i due club hanno raggiunto un accordo ieri a Lisbona e i Reds di Jürgen Klopp sarebbero pronti a pagare una somma di 75 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere ulteriori 25 milioni a seconda di determinati obiettivi sportivi. 'O Jogo' e la televisione pubblica RTP evocano dal canto loro un trasferimento da 80 milioni di euro, più 20 di eventuali bonus.

Darwin Nunez, che compirà 23 anni il 26 giugno, è sbarcato a Lisbona nell'estate del 2020 dall'UD Almeria (2a div. spagnola) con l'etichetta del rookie più costoso della storia del Benfica (24 milioni di euro). Dopo un primo anno di studio, è esploso nell'ultima stagione mettendosi in mostra proprio contro il Liverpool nei quarti di finale di Champions League, nonostante l'eliminazione del Benfica (3-1, 3-3). In totale, l'uruguaiano ha firmato 47 gol e 16 assist in 84 partite con la maglia rossa dei Lisbon Eagles. (ANSA).