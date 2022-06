Calcio: azzurri; Florenzi e Pobega tornano a casa

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Dopo la partenza di Florenzi ieri sera, anche Tommaso Pobega, indisponibile, lascia il raduno della Nazionale e farà rientro al club per le cure del caso. Lo fa sapere la Figc, all'indomani del pareggio degli azzurri in casa dell'Inghilterra, per la Nations League. Tonali, che sarà squalificato dopo il giallo subito ieri sera, resta invece in gruppo fino al termine del raduno. Domani mattina è prevista la partenza per Düsseldorf. Nel pomeriggio, come da programma, conferenza stampa e allenamento a Moenchengladbach. (ANSA).