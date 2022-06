Nations League, incidente al bus della Bulgaria in Georgia

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - L'autobus con a bordo i giocatori della nazionale di calcio della Bulgaria si è schiantato a Tbilisi, dove domani è in programma la sfida di Nations League contro la Georgia padrone di casa. Lo ha annunciato la federcalcio bulgara (Bfu).

"La nazionale ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l'hotel della squadra l'autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del veicolo", si legge in un comunicato della Bfu ripreso dai media bulgari.

"Dopo la collisione il centrocampista Todor Nedelev è stato trasportato in un ospedale locale, dove è attualmente sottoposto a esami clinici approfonditi. Tutti gli altri membri della squadra e dello staff della nazionale bulgara stanno bene", aggiunge la nota della Bfu. (ANSA).