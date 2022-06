Libri: 'Il grande ripasso di calcio', fra quiz e ricordi

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Quanto conosciamo della storia del calcio? Quanto siamo bravi e preparati di fronte ai quesiti sullo sport più popolare? Sappiamo quanti titoli ha vinto l'Argentina? E dove? Sappiamo chi detiene il record di reti realizzate in una fase finale dei Mondiali? Domande come queste non mettono alle corde i calciofili dalla memoria fine ma, comunque, stimolano i ricordi e accendono i dibattiti sul passato prossimo e remoto. Riccardo Russo e Daniele Villa hanno fornito un contributo a rispolverare l'album dei ricordi, con 'Il grande ripasso di calcio'. Si tratta di un libro (in vendita dal 21 giugno) che in realtà è un vero e proprio 'quaderno di compiti' delle vacanze per adulti e non solo, interamente pensato per chi ha un pallone al posto del cuore (o della testa). Con più di 1,2 milioni di follower su Facebook, e quasi 2 milioni di follower su Instagram, negli anni 'Chiamarsi bomber' è diventata la community calcistica per eccellenza, grazie al suo modo goliardico, ironico, divertente di raccontare il variopinto mondo del pallone. Il volume è rivolto a chi è in astinenza da campionato e da coppe; a chi è annoiato di fronte alla milionesima, inutile amichevole estiva... A chi pregusta la temutissima sera dell'asta del Fantacalcio... A chi pensa di conoscere vita, numero di scarpe e abitudini alimentari di ogni calciatore del globo, del passato e del presente. Dalla più goliardica e longeva community del web, centinaia di giochi, quiz, test, cruciverba. Una vera e propria sfida senza confini geografici, né storici, senza bandiere, che servirà a rinverdire sconfitte mai digerite o trionfi clamorosi. Un vero spasso per chi ama il calcio e ne fa quasi una ragione di vita. Anche in vacanza. Il volume, di 144 pagine, si può acquistare al prezzo di 13,90 euro, in tutte le librerie e nei principali canali di vendita online (ANSA).