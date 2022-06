Calcio: Inghilterra-Italia, Mancini fa esordire Gatti

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Esordio azzurro per Federico Gatti, difensore della Juve in prestito al Frosinone: e' questa la scelta di Roberto Mancini per Inghilterra-Italia, terza partita di Nations League in programma questa sera a Wolverhampton. Il ct schiera un 4-3-3 con Donarumma tra i pali, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi e Di Marco in difesa; a centrocampo il terzetto e' formato da Frattesi-Locatelli-Tonali, mentre l'attacco e' affidato a Pessina-Scamacca-Pellegrini.

Nella formazione inglese, Southgate sceglie due 'italiani': il milanista Tomori al centro della difesa, in coppia con Maguire, e il romanista Abraham al centro dell'attacco, spalleggiato da Sterling e Grealish (ANSA).