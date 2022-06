Nations League: Southgate,importante vincere ma anche fare test

(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - Il ct inglese, Gareth Southgate, annuncia novità di formazione alla vigilia del terzo incontro di Nations League, domani sera a Wolverhampton contro l'Italia.

L'Inghilterra è ultima nel Gruppo 3, con un solo punto dopo due partite, ma più che al torneo in corso Southgate conferma di pensare al mondiale in Qatar. "Per noi in questo momento è importante non solo vincere, ma anche fare tutte le prove possibili - ha spiegato -, dando ai giocatori la possibilità di disputare partite importanti come quella contro l'Italia. Solo utilizzandoli contro determinati avversari i giocatori possono dare risposte concrete".

Al Moulineux si giocherà davanti a soli duemila bambini, a causa dell'azione disciplinare adottata dalla Uefa in seguito agli incidenti verificatisi prima e durante la finale di Euro 2020, 12 mesi fa a Wembley. "E' una situazione imbarazzante per la nostra nazione, perché molte delle persone che hanno creato problemi non sono tifosi di calcio", le parole di Southgate.

(ANSA).