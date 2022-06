Nations League, Inghilterra-Italia: arbitrerà Marciniak

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Giudici di gara polacchi per la sfida fra Inghilterra e Italia, valida per la Nations League e in programma domani sera alle ore 20,45. Fischierà Szymon Marciniak, assistito da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz.

Il IV uomo sarà Tomasz Musial, con Tomasz Kwiatkowski al Var e Adam Kupsik in qualità di Avar. (ANSA).