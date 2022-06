Nations League: Francia pareggia a Vienna, è ultima nel gruppo 1

La Nations League resta amara per i campioni del mondo della Francia, che a Vienna hanno pareggiato 1-1 con l'Austria e restano ultimi nel gruppo A dopo tre partite. Andata in svantaggio al 37' per una rete di Andreas Weimann, la squadra guidata da Didier Deschamps è riuscita a strappare il pareggio solo nel finale grazie a Kylian Mbappé, entrato nella ripresa. L'attaccante del Psg è andato in gol al 38' e al 42' ha sfiorato la rete che avrebbe completato la rimonta per i suoi, colpendo la traversa.

Lunedì prossimo, i Bleus affronteranno allo Stade de France la Croazia, che ha sconfitto 1-0 la Danimarca al Parken Stadium di Copenhagen con una rete di Pasalic al 24' della ripresa. La nazionale danese, guidata ancora da Christian Eriksen, resta comunque in testa al gruppo A con 6 punti, davanti ad Austria e Croazia (4) e alla Francia (2).