Juve vola in America, ufficializzata tournée in Usa

A fine luglio la Juventus volerà in America. Il club bianconero, infatti, ha ufficializzato il programma della prossima tournée negli Stati Uniti dal 21 al 30 luglio. I bianconeri saranno impegnati contro Deportivo Guadalajara il 22 a Las Vegas, contro il Barcellona il 26 a Dallas e contro il Real Madrid il 30 a Los Angeles. Per la Juve si tratterà di un ritorno in Usa dopo le esperienze del 2013 e del 2018.