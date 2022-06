Nonostante il caso buca Austria-Francia si gioca a Vienna

(ANSA-AFP) - VIENNA, 09 GIU - La UEFA ha deciso che la partita di Nations League tra Austria e Francia, in programma domani alle 20:45, si giocherà come previsto allo stadio Ernst-Happel, nonostante l'episodio avvenuto al termine dell'incontro tra Austra e Danimarca di martedì scorso, quando si era aperta una profonda buca a centrocampo. Lo ha annunciato la Federcalcio austriaca.

"La UEFA ha dato la sua approvazione per la partita di venerdì" secondo le raccomandazioni di una perizia indipendente, ha affermato la Federazione. (ANSA-AFP).