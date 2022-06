Nations League: vincono la Spagna e il Portogallo

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Le favorite del Girone A2 della Nations League vincono senza problemi: a Lisbona (stadio Jose Alvalade) la squadra lusitana s'impone per 2-0 sulla Repubblica Ceca grazie alle reti di Joao Cancelo al 33' pt e Guedes al 38' pt. La 'Roja' di Luis Enrique, a Ginevra, piega la Svizzera per 1-0: in gol Sarabia al 13' pt. In classifica Portogallo punti 7, Spagna 5, Repubblica Ceca 4, chiude la Svizzera a 0. (ANSA).