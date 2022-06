Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia

Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore del Valencia per le prossime due stagioni, ha annunciato il club spagnolo con un video sul proprio sito.

L'ex tecnico di Milan e Napoli subentra a José Bordalas, chiamato a maggio 2021 ed esonerato pochi giorni fa. Campione del mondo nel 2006, Gattuso (44 anni) ha smesso di giocare nel 2010. In seguito ha allenato il Sion in Svizzera, quindi Palermo, Creta (Grecia) e Pisa, prima di passare due stagioni sulle panchine del 'suo' Milan e del Napoli, con il quale ha vinto la Coppa Italia nel 2020. Nell'estate 2021 era stato ingaggiato dalla Fiorentina, ma poche settimane dopo ha lasciato il club a causa di divergenze sulla campagna acquisti. "Ho conosciuto un rispettato Valencia. Una squadra, tifosi, tutti legati dal cuore. Per me il calcio è passione, rispetto per il gioco e amore per la palla" ricorda Gattuso nel video di presentazione trasmesso dal club sui social. E tra le immagini scorre anche quella di Claudio Ranieri, che è stato sulla panchina del Valencia in due riprese. Gattuso sarà il decimo allenatore a guidare la squadra del Valencia da quando il miliardario singaporiano Peter Lim ha preso la guida del club nell'agosto 2014.