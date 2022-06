Real Madrid: Modric prolunga fino al 2023

Luka Modric resterà al Real Madrid per un'altra stagione, come ufficializzato oggi dal club che ha deciso di confermare il fuoriclasse croato - 'un genio, una leggenda', lo si definisce sul profilo twitter merengue -, il quale compirà il prossimo settembre 37 anni. E' la seconda volta consecutiva che Modric ottiene un prolungamento annuale, alla luce di un fisico ancora integro e di un gioco che resta illuminante. I numeri dell'ultima stagione del Pallone d'Oro 2018 sono eloquenti - 45 partite, tre gol e 12 assist - ma a garantirgli il posto per un altro anno poteva bastare il suo lancio di esterno per il gol di Rodrygo nei quarti di finale di Champions contro il Chelsea, una prodezza che ha fatto per giorno il giro del mondo.

Modric è stato acclamato lunedì sera a Spalato in occasione del match di Nations League tra la Croazia e la Francia guidata dal compagno di squadra Karim Benzema, col pubblico che gli ha tributato cori e ovazioni per la sua 150esima presenza in nazionale. Col Real, dove è arrivato dieci anni dal Tottenham per 35 milioni, ha giocato 436 partite, segnando 31 gol, ma soprattutto ispirando continuamente la squadra con cui ha vinto cinque Champions League, tre campionati spagnoli e tanti altri trofei. "Ho detto molte volte che voglio finire la mia carriera qui", aveva detto prima della finale di Champions a Parigi col Liverpool e questo rinnovo lo fa avvicinare a quel traguardo.