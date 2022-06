Koulibaly, su futuro non so niente. Ora vado in vacanza

(ANSA) - NAPOLI, 08 GIU - "Per il momento ho pensato al Senegal e ora me ne vado in vacanza. Quando torno in Europa vedremo". Kalidou Koulibaly parla così del suo possibile addio al Napoli, con cui ha un contratto che scade a giugno 2023. Per ora non è stato prolungato dal club azzurro visto l'ingaggio da 6,5 milioni l'anno precepito dal difensore centrale senegalese.

Koulibaly ha parlato ai media del suo paese dopo la vittoria per 1-0 contro il Ruanda nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa. Una trattativa c'è anche per un possibile passaggio al Barcellona, ma il Napoli chiede 40 miloni di euro. L'alternativa sarebbe rimanere l'ultimo anno in azzurro e poi andare via, a parametro zero, alla fine della prossima stagione. Ma è un'idea che potrebbe scontrarsi con quelle del presidente Aurelio De Laurentiis, che a quel punto potrebbe mandarlo in tribuna per tutta la stagione.

Intanto, a una domanda sul Barcellona, Koulibaly ha risposto: "Non voglio mentire - ha detto -, ma per il momento non so niente e non ho parlato con nessuno. Al mio ritorno in Europa vedremo, ma vorrei conoscere la situazione molto velocemente.

Ora passerò qualche giorno di vacanza qui in Senegal, una volta in Europa vedremo cosa accadrà". (ANSA).