Cagliari: ecco Liverani, "qui con spirito positivo"

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Il nuovo allenatore del Cagliari Fabio Liverani è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Elmas.

La firma del contratto - dovrebbe essere un biennale - arriverà tra oggi e domani. Ma nel frattempo club e tecnico possono già impostare le strategie di mercato per il prossimo campionato di serie B.

Sorrisi e saluti ai tifosi che gli hanno dato il benvenuto. E prime battute: "Belle sensazioni - ha detto prima di infilarsi in auto - c'è tanta strada da fare, ma lo spirito è positivo".

Liverani aveva iniziato la carriera da calciatore proprio nelle giovanili del Cagliari, ma fermandosi all'esperienza con la Primavera. Il programma di oggi prevede un incontro con i vertici della società e una visita al centro sportivo di Assemini. Poi anche un po' di relax prima della firma: il nuovo tecnico è atteso al Forte Village di Santa Margherita di Pula per un torneo di padel. (ANSA).