Cagliari: è ufficiale, Liverani nuovo allenatore

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Ora è ufficiale: Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. Accordo raggiunto nel pomeriggio con il tecnico romano, che dall'1 luglio assumerà la guida tecnica della squadra rossoblù. Per il nuovo mister l'intesa è per un anno con rinnovo automatico in caso di promozione.

Classe 1976, Liverani ha giocato nella Primavera del Cagliari tra il 1993 e il 1996. Nella sua carriera da calciatore ha giocato quasi 400 partite tra i professionisti, 288 in Serie A, con partecipazioni alle coppe europee e gare in maglia azzurra.

Liverani ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili del Genoa, poi nell'estate 2013 la promozione in prima squadra.

Accordo anche con Cesare Bovo, che all'interno dello staff tecnico di Liverani ricoprirà il ruolo di vice allenatore, e con i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Capello (match analyst) e l'ex difensore Fabio Pisacane, che ritorna a Cagliari dopo sei stagioni da calciatore. Preparatore dei portieri Walter Bressan. I preparatori atletici saranno Maurizio Cantarelli e Mauro Baldus, con Francesco Fois dedicato al recupero infortuni. (ANSA).