Calcio: Belotti e il Torino, il tormentone continua

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Continua la telenovela Belotti-Torino. Il club granata è ancora in attesta di una risposta dal Gallo che prosegue nel suo silenzio e non avrebbe ancora risposto alla proposta di rinnovo di contratto avanzata dal presidente Urbano Cairo.

A fine mese scadrà il legame con il Toro di Belotti, club in cui milita dall'estate del 2015, e il futuro in granata resta in bilico: sullo sfondo rimangono le ipotesi Monza, Milan e Fiorentina, oltre a qualche pista estera. Per il momento, però, Belotti non avrebbe ancora deciso cosa fare nella prossima stagione, mentre in questo periodo è impegnato con la Nazionale nella Nations League.

Sul tormentone Belotti la tifoseria continua a essere spaccata, mentre la società è al lavoro suo mercato per farsi trovare pronta nel caso di addio del capitano delle ultime stagioni. (ANSA).