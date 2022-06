Barca sospeso fra arrivi e partenze, Dembelé saluta

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il Barcellona agita il mercato. Prima di comprare, però, il club catalano sarà costretto a vendere: questioni di fair-play. I calciatori vicini all'addio, secondo il Mundo Deportivo, sono l'olandese Frenkie de Jong, nell'orbita del Manchester United (ma ancora non è arrivata alcuna proposta dall'Inghilterra) del suo ex allenatore Ten Hag, e il danese Martin Braithwaite. Se i due lasciano i colori blaugrana, arriverà Robert Lewandowski. Ai titoli di coda anche l'avventura di Ousmane Dembélé: il club non sembra intenzionato a sottoporgli altri proposte di rinnovo. I nomi di Azpilicueta e Marcos Alonso sono stati accostati al Barcellona, ma in realtà non ci sono stati contatti con il Chelsea. Dest potrebbe rimanere al Camp Nou, Dani Alves è in stand-by. Il rinnovo di Gavi è pronto, quello di Depay incerto. (ANSA).