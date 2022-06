Under21, Lussemburgo-Italia 0-3

Battendo 3-0 il Lussemburgo l'Under 21 ha superato il primo dei tre ostacoli che la separano dall'Europeo di Georgia e Romania, nel giugno 2023.

Prossimi avversari la Svezia (ora seconda nel girone F con 17 punti, tre in meno degli Azzurri) e la Repubblica d'Irlanda, che ha battuto 3-1 in casa Montenegro ed è salita a 19, ma con una partita in più. A Differdange (stadio Municipal de la Ville) l'Italia di mister Paolo Nicolato non ha sofferto le numerose defezioni, tra infortuni e giocatori passati nella nazionale maggiore. 'Merito' anche della pochezza degli avversari, che raramente sono riusciti a passare la metà campo. Monologo azzurro, quindi, con il primo acuto al 20', quando il destro preciso di Vignato da limite dell'area ha battuto Martin. Dopo un altro paio di occasioni, al 33' Pietro Pellegri ha siglato il primo gol in U.21. Servito da Cambiaso, l'attaccante del Torino ha controllato bene e girato in rete al volo. Al 45' finalmente c'è lavoro per Carnesecchi, impegnato da Ikene. A proposito di farsi trovare pronti, Gianluca Gaetano - centrocampista del Napoli in prestito alla Cremonese - ha festeggiato la prima da titolare con il 3-0 (9' della ripresa): piatto destro all'incrocio dei pali, imprendibile. Col risultato al sicuro, Nicolato ne ha cambiati tre in un colpo: fuori Rovella, Cambiaso e Vignato, dentro Bove, Oristanio e Zanoli, tutti esordienti. Poi sono usciti Pellegri, sostituito da Sebastiano Esposito, e Gaetano per Colombo. I ritmi, già bassi dopo lo 0-3, sono ulteriormente scesi, con il Lussemburgo attento solo a non incassare un poker e l'Italia già con la testa alla trasferta in Svezia di giovedì, impegno di ben altra consistenza. Padroni di casa modesti, ma anche sfortunati: al 92' Rupil su punizione ha centrato il palo, con Carnesecchi prima immobile, poi reattivo su Schaus.