Gravina "fuga da Coverciano? Si assumano responsabilità"

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Il valore e l'attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare". Gabriele Gravina non usa giri di parole per commentare l'esodo degli azzurri da Coverciano (in particolare a far discutere il caso di Lazzari e Zaccagni su cui si era espresso anche il ct Roberto Mancini) nell'avvicinamento alla gara della Nazionale stasera contro la Germania. "Cominciamo a percepire una sorta di distacco, ci sono contaminazioni esterne - ha sottolineato il presidente della Figc intervistato da Sky -. C'è qualcuno che preme per tutelare il proprio interesse, questo è nel dna delle società di calcio.

Qualcun altro lo fa per rancore, qualcun altro ancora ha comportamenti contrastanti. L'attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare, in questo bisognerà fare qualcosa in più: fermo restando, e lo dico con massimo rispetto, che la maglia azzurra si può lasciare ma chi lo fa poi si assume le proprie responsabilità e noi andremo comunque avanti".

