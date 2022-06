Macron conferma,'ho consigliato a Mbappè di rimanere'

Emmanuel Macron ha confermato di aver "telefonato" a Kylian Mbappé prima che l'attaccante del PSG annunciasse il suo rifiuto di trasferirsi al Real Madrid, e di avergli "consigliato di rimanere in Francia". Nella lunga intervista pubblicata dai principali quotidiani regionali e da Le Parisien, Macron conferma quanto detto da Mbappé nella conferenza stampa in cui ufficializzava il suo rinnovo con il Paris Saint-Germain. Il giocatore aveva detto di aver ricevuto "consigli" dal presidente francese il quale auspicava che restasse in Francia. Macron, tifoso dell'Olympique Marsiglia, ha confermato la versione di Mbappé: "vi assicuro, non intervengo in nessun trasferimento - ha premesso Macron - sono come un cittadino qualunque quando si tratta di sport, con il desiderio di vedere del bel gioco e fare il tifo per una squadra, nella mio caso l'Olympique Marsiglia". Poi, ha però confermato di "aver avuto una discussione con Kylian Mbappé prima" della sua scelta di prolungare fino al 2025 il suo rapporto con il PSG: "ma è stato solo per consigliargli di rimanere in Francia. Quando viene sollecitato in modo informale ed amichevole, il ruolo di un presidente è quello di difendere il paese".