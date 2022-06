Calcio: Santos 'pensiona' CR7, panchina? era scelta migliore

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "Cristiano Ronaldo in panchina? E' stata un'opzione tecnica e tattica per questa partita. Ci è sembrata la soluzione migliore. Per il modo in cui volevamo giocare e programmare la partita. Non ha niente a che vedere con la qualità di Cristiano, che non è nemmeno messa in discussione": il ct del Portogallo, Fernando Santos ha difeso la sua decisione di non schierare dal primo minuto CR7 ieri nella sfida di Nations League con la Spagna. Il portoghese è poi entrato al 17' della ripresa.

"Cristiano Ronaldo? Mi viene spesso chiesto perché è titolare. È una domanda da un milione di dollari -ha detto Santos dopo la partita - Ho capito che per era meglio schierare la formazione che ho mandato in campo. Ci sono momenti della partita in cui devi pensare in modo diverso. Credevamo che nella ripresa potesse entrare e risolvere la partita". (ANSA).