Calcio: Salernitana, a rischio il rinnovo di Walter Sabatini

(ANSA) - SALERNO, 02 GIU - Le strade di Walter Sabatini e della Salernitana potrebbero, clamorosamente, separarsi.

Nonostante l'intesa per il rinnovo fosse stata raggiunta pochi giorni dopo la salvezza - e confermata pubblicamente anche dalla proprietà -, il futuro del direttore sportivo è tornato ad essere in bilico. Come anticipato stamane dal quotidiano La Città, alla base della riflessione ci sono delle diversità di vedute con Danilo Iervolino. Tutto, da quanto apprende l'ANSA, ruota attorno alle commissioni percepite dai procuratori. Un 'fattore' che, in passato, era stato contestato pubblicamente dal presidente della Salernitana che aveva promesso azioni concrete per cambiare il sistema. Proprio quando il rinnovo di Sabatini sembrava essere una formalità, le parti si sono allontanate nuovamente. Iervolino, infatti, ha ribadito al dirigente (che nel frattempo aveva già iniziato a muoversi sul mercato) la volontà di cambiare regime; Sabatini, pur condividendo il pensiero dell'imprenditore, avrebbe palesato qualche perplessità. Di qui la scelta di avviare una fase di riflessione che potrebbe portare anche alla clamorosa separazione. (ANSA).