Ufficiale l'addio di Pobga al Manchester United

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Paul Pogba non rinnoverà il contratto con il Manchester United. E' stato lo stesso club inglese a ufficializzare la notizia, con un comunicato sul proprio sito online. I 'Red Devils' "ringraziano Pogba per gli anni in Inghilterra". Il francese a questo punto potrebbe concretamente tornare alla Juventus da dove era partito per tornare allo United. (ANSA).