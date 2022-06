Real Madrid saluta Isco, è stata una leggenda per il nostro club

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Il Real Madrid desidera esprimere gratitudine e affetto a Francisco Alarcón Isco che, in questi nove anni, è riuscito a diventare una leggenda del nostro club.

È arrivato al Real Madrid quando aveva solo 21 anni e, durante questo periodo ha vissuto un'epoca che rimarrà nella memoria di tutti i tifosi. Isco ha vinto 19 titoli: 5 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe Europee, 3 campionati, una Copa del Re e 3 Supercoppe di Spagna. Inoltre, è stato nominato miglior giocatore della finale della Supercoppa Europea 2017. Il suo calcio ha lasciato il segno in tutti i madridisti che hanno condiviso con lui questa lunga strada, ricca di successi e grandi momenti indimenticabili. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa, augura a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna". E' il messaggio di addio pubblicato sul sito online del Real Madrid, che saluta il fantasista Isco, classe 1992.

(ANSA).