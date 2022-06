Gattuso a un passo dal Valencia, firmerà un biennale

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Valencia è sul punto di annunciare l'ingaggio di Rino Gattuso come allenatore. Lo scrive il sito ufficiale del quotidiano Marca che cita la radio ufficiale del club dei pipistrelli. L'emittente parla di un incontro in corso a Singapore per progettare la futura squadra fra lo stesso tecnico calabrese e l'imprenditore locale Peter Lim, che da maggio 2014 è il maggior azionista del Valencia. Gattuso prenderebbe il posto di José Bordalás, che non ha completato i due anni di contratto sulla panchina e al quale il club dovrà pagare un indennizzo di 700.000 euro per l'interruzione del rapporto. A sua volta Gattuso sta per sottoscrivere un contratto biennale. (ANSA).