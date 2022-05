Perisic saluta l'Inter, mia avventura termina qui

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all'Inter termina qui".

Così Ivan Perisic saluta l'Inter, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo ⁣⁣⁣⁣Instagram.

Il croato lascia i nerazzurri a scadenza di contratto e firmerà con gli inglesi del Tottenham, allenato dall'ex tecnico dell'Inter Antonio Conte. "Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obbiettivi raggiunti insieme.⁣⁣⁣⁣ È stata un'esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia", ha aggiunto Perisic su Instagram.

"Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore.⁣⁣⁣⁣ Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club.

⁣⁣⁣⁣Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo: 'È una gioia inifinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala'", ha concluso il croato. (ANSA).