Champions: Uefa, Benzema e Mbappè nell'11 ideale della stagione

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Quattro giocatori del Real Madrid - Courtois, Modric, Benzema e Vinicius - e altrettanti del Liverpool - Alexander-Arnold, van Dijk, Robertson e Fabinho -, le due squadre finaliste, fanno parte dell'11 ideale della Champions League 2021/22. La formazione comprende anche in difesa Ruediger del Chelsea, a centrocampo De Bruyne del Manchester City e in attacco Mbappé del Paris Saint-Germain, campioni le cui squadre sono state tutte eliminate dai madrileni guidati da Carlo Ancelotti.

Sempre gli osservatori tecnici Uefa hanno decretato che il miglior giocatore della stagione è stato Karim Benzema, peraltro già candidato alla conquista del prossimo Pallone d'oro. L'Uefa ricorda che l'attaccante francese del Real è stato l'autentico trascinatore della sua squadra verso il 14/o titolo europeo e ha alzato la coppa per la quinta volta dal suo arrivo dal Lione nel 2009. Inoltre, con 15 reti si è laureato anche capocannoniere della competizione. (ANSA).