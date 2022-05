Calcio: Bonucci, godiamoci l'ultima partita di Chiellini

(ANSA) - LONDRA, 31 MAG - A meno di 12 mesi dal trionfo contro l'Inghilterra, il ritorno a Wembley per Leonardo Bonucci è ricco di dolci ricordi. "Ripenso ancora al gol contro gli inglesi segnato qui perché ci ha permesso di arrivare ai rigori.

Domani si affrontano due nazionali vincenti e vogliamo dare spettacolo. L'esclusione dal mondiale? E' solo colpa nostra, bastava davvero poco per raggiungerlo".

Domani contro l'Argentina sarà anche l'ultima partita in nazionale per il compagno di una carriera, Giorgio Chiellini.

"Dobbiamo goderci quest'ultima partita con lui, è stato un grande compagno. Da Giorgio ho imparato la capacità di elaborare in breve tempo situazioni difficili, anche se io sono molto più sanguigno. Adesso raccoglierò il testimone, e cercherò di smussare i difetti che mi porto dietro per il mio carattere".

