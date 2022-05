Le Nazionali azzurre sbarcano su TikTok

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Gli Azzurri e le Azzurre sbarcano su TikTok, con l'apertura di un profilo (@nazionaledicalcio) che ospiterà contenuti anche delle selezioni giovanili, di futsal e beach soccer. L'approdo sulla piattaforma di riferimento della Generazione Z, informa la Figc, nasce dalla volontà di intensificare la comunicazione con i tifosi azzurri, utilizzando la piattaforma per intrattenere ma anche educare le nuove generazioni ai valori genuini della pratica sportiva, al rispetto per l'avversario e al fair play, dentro e fuori dal campo.

Protagonisti del post inaugurale sono gli azzurri Locatelli, Calabria, Bastoni e Kean e lo slogan "L'Azzurro ci unisce", che ha accompagnato le gesta della nazionale di Roberto Mancini durante il vittorioso europeo dello scorso anno e che accompagnerà anche le Azzurre di Milena Bertolini, in occasione degli Europei 2022, di cui TikTok è partner ufficiale.

Il profilo azzurro di TikTok va ad aumentare la presenza delle Nazionali di Calcio sulle piattaforme e social media che già annoverano pagine Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, Sina Weibo, WeChat e Linkedin, per una community complessiva di circa 13 milioni di utenti. (ANSA).