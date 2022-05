Cda Sampdoria approva patrimoniale, iscrizione ok

(ANSA) - GENOVA, 30 MAG - "Nessun problema per l'iscrizione al prossimo campionato". La Sampdoria tranquillizza i propri tifosi al termine del cda che si è tenuto oggi nella sede di Corte Lambruschini. La riunione iniziata intorno alle 10.30 e proseguita nel pomeriggio ha visto in presenza quattro membri del consiglio di amministrazione: il presidente Lanna, Romei, Bosco e Panconi. Presente anche il collegio sindacale e, collegato in video conferenza, Gianluca Vidal, trustee del trust che al momento detiene il club blucerchiato dopo l'arresto a dicembre 2021 dell'ex presidente Massimo Ferrero.

Stringato il comunicato al termine della riunione: "il cda di U.C. Sampdoria S.p.a., riunitosi in data odierna presso la sede di Corte Lambruschini a Genova, ha approvato la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022. Il CdA conferma che tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione al prossimo campionato di Serie A sono stati rispettati". Ma dalla riunione odierna era atteso anche l'annuncio della nomina dell'advisor che dovrebbe occuparsi della cessione del club. La società, "un soggetto internazionale" fanno sapere fonti interne al club, verrà comunicata dal trustee Gianluca Vidal solo domani in quanto alcuni dettagli economici sono ancora da definire.

