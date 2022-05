Calcio: Stroppa, Berlusconi? lo sentivo spesso su formazione

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Il presidente Berlusconi si faceva sentire prima e dopo le partite, ci si confrontava sulla formazione, ma sia lui sia Galliani hanno mostrato sempre molto rispetto nei miei confronti e non ci sono mai stati condizionamenti". Così l'allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, ai microfoni di Sky Sport all'indomani della promozione in serie A.

"Mi aspettavo un rapporto più insistente, invece ho avuto risposte incredibili - ha aggiunto -. Galliani è stato quotidianamente una spalla, ma sempre sereno. Ci ha fatto lavorare bene. Sia lui sia il presidente sono stati distaccati ma presenti a darmi supporto".

"Con loro avevo avuto rapporti da giocatore ai tempi Milan - ha aggiunto - Era diverso, e da allenatore non mi aspettavo fosse cosi'. Berlusconi parla di Champions? Io ero presente al primo discorso che fece al Milan ad Arcore, disse 'sono abituato a vincere e vinceremo in Italia, Europa e nel mondo...'. E fu cosi'. Ora a sentirlo che lo ridice, mi vien un po' paura..." (ANSA).