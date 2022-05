Calcio: azzurri; Kean e Zaniolo lasciano Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - Moise Kean e Niccolò Zaniolo lasciano Coverciano per problemi fisici: l'attaccante della Juventus si è infortunato ieri in allenamento e dopo gli accertamenti fatti oggi è risultato indisponibile. Anche il giocatore della Roma, aggregato ieri insieme agli altri giallorossi, si è presentato acciaccato dopo la finale di Conference League. Resta al momento in gruppo Sirigu pure lui uscito infortunato ieri durante la sessione di lavoro. In attesa dell'allenamento di questo pomeriggio il ct Mancini conta di avere a disposizione anche Verratti e Jorginho nonostante entrambi abbiano in questi giorni lavorato a parte (nel primo caso) o siano rimasti ieri a riposo precauzionale (il secondo).

(ANSA).