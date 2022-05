Serie B: Pisa-Monza, gara di ritorno dei Playoff

Prima dell'inizio della finale di ritorno decisiva per la promozione in serie A tra il suo Monza e il Pisa, Silvio Berlusconi si è concesso una breve visita da turista alla piazza dei Miracoli soffermandosi ad ammirare la Torre pendente insieme a Marta Fascina e al suo entourage. In piazza si è poi incontrato con Adriano Galliani e altri componenti dello staff brianzolo e dopo qualche selfie con alcuni tifosi monzesi si è recato in una caffetteria con vista Torre all'interno del museo dell'opera del Duomo. Successivamente un van con i vetri oscurati lo condurrà allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani per assistere alla partita. "Ero già stato altre volte a visitare questa meravigliosa piazza - ha detto Berlusconi - ma la Torre è sempre bellissima ed emozionante da rivedere". L'ex premier si è brevemente concesso per alcuni selfie anche a qualche turista.