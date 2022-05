Champions: Ancelotti,io uomo dei record,non ci posso credere

(ANSA) - PARIGI, 29 MAG - "Non ci posso credere, abbiamo vissuto una stagione fantastica e io sono l'uomo dei record. Non so cosa altro dire...". E' un Carlo Ancelotti stravolto dalla gioia quello che commenta la vittoria del Real Madrid in Champions League, la 14/a per il club, la quarta da allenatore per questo tecnico, un primato di cui è unico possessore.

"E' stata una partita difficile per noi - dice ancora Ancelotti - e nel primo tempo abbiamo sofferto. Ma abbiamo fatto bene tutto ciò che dovevamo, e alla fine credo che la nostra sia una vittoria meritata. Non so cosa altro dire, alla fine della scorsa stagione mi è capitata la chance di tornare qui e di vivere una stagione fantastica: è bellissimo, ma del resto anche il Real è un club fantastico". (ANSA).