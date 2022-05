1-0 al Liverpool, Real Madrid vince la Champions League

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2021-'22 battendo in finale il Liverpool per 1-0 a Parigi. Gol di Vinicius Junior al 14' st. Per le 'merengues' è il 14/o titolo europeo, per Carlo Ancelotti è invece il quarto da allenatore: mai nessun tecnico prima di lui ci era riuscito. (ANSA).