Finale Champions, Klopp: "Liverpool giocherà anche per Ucraina"

(ANSA-AFP) - ROMA, 27 MAG - "Giocheremo anche per l'Ucraina, perche' sono certo che in quella terra qualcuno potra' e vorra' guardarci, e allora saremo in campo al 100% per loro". E' la dedica di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, alla vigilia della finale di Champions contro il Real. "Sono felice che si giochi a Parigi e non a San Pietroburgo - ha aggiunto il tecnico tedesco, riferendosi al cambio di sede deciso dalla Uefa dopo l'invasione russa dell'Ucraina - Credo che la Russia capira' il messaggio: la vita continua, anche quando tenti di distruggerla". (ANSA-AFP).