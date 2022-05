Finale Champions, Klopp: "Il Real è leggermente favorito"

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Ottimismo per Thiago Alcantara e Fabinho, consapevolezza che "Real e Liverpool sono due finaliste sullo stesso piano, ma con loro che hanno un po' piu' di esperienza in aprtite del genere", e infine la preoccupazione per il prato del Parco dei Principi rifatto a poche ore dalla finale di domani. Sono i punti fermi di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, in vista della finale Champions.

"Di solito - ha etto il tedesco - il campo nuovo e' una buona notizia, ma non sono sicuro stavolta sia cosi'....L'arbitro ha fatto il sopralluogo, il pallone rimbalza, ma si vedono ampie zolle di campo rifatto e a questo non siamo abituati. Certo, siamo tutte e due nella stessa situazione: ma essendo due squadre tecniche, non vorrei fosse penalizzato il gioco".

(ANSA).