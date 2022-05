Conference: Abraham parla italiano 'siamo campioni'

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Come promesso Tammy Abraham grida in italiano tutta la sua gioia per aver vinto la Conference League con la Roma: "Siamo campioni - dice il bomber inglese durante la festa giallorossa a Tirana - Ce lo meritiamo, perché siamo un bel gruppo, siamo partiti da lontano. Volevamo vincere il trofeo. Zaniolo ha fatto un bel gol". Cosa pensi della gente che c'è qua? "Amo questa gente. Ora mi voglio solo divertire e andare a festeggiare. Siamo un gruppo fantastico" (ANSA).