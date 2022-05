Conference: Totti a Tirana, pranzo con Premier albanese

(ANSA) - TIRANA, 25 MAG - Francesco Totti è a Tirana, per la gioia delle migliaia di romanisti che, sempre più, vanno riempendo le vie della capitale albense, e in particolare quelle della fan zone a loro riservata.

L'ex capitano è arrivato poco prima di mezzogiorno, invitato speciale della federcalcio d'Albania, e dall'aeroporto è andato direttamente a un pranzo organizzato dalla federazione stessa a cui hanno preso parte il presidente dell'ente, Armando Duka, e il Premier albanese Edi Rama, tifoso juventino dichiarato ma per questi giorni 'convertitosi' in simpatizzante romanista ("amo l'Italia"), che ha conversato a lungo con Totti. Assieme al quale hanno preso parte al pranzo gli altri ex campioni della Roma Aldair, Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

Dopo pranzo Totti si è recato in albergo, al Plaza, a un paio di centinaia di metri dalla fan zone dei supporter del Feyenoord. Intanto vengono segnalati gli arrivi a Tirana anche di Antonello Venditti, dell'attore Edoardo Leo e dell'ex presidente dei giallorossi Rosella Sensi. (ANSA).