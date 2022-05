Conference: Mancini, contava solo vincere e l'abbiamo fatto

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Non c'era un domani, c'era solo stasera, contava solo vincere e l'abbiamo fatto". Il difensore della Roma Gianluca Mancini esulta cosi' dopo il trionfo giallorosso a Tirana. "Nel primo tempo hanno avuto poche occasioni, nel secondo tempo dicevo di tenere duro e abbiamo rischiato di andare sul 2-0. E' un'emozione unica, dopo 31 anni vincere un trofeo come la Conference: non abbiamo giocato una grandissima partita ma siamo stati bravi e ci godiamo questa grandissima vittoria" (ANSA).