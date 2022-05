Conference: 30 feriti a Tirana, sono stati tutti dimessi

(ANSA) - TIRANA, 25 MAG - E' di 30 feriti il bilancio complessivo degli incidenti, con scontri fra tifosi e polizia, della notte scorsa a Tirana, dove oggi si gioca la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. In particolare, 20 di loro sono agenti delle forze dell'ordine, tre italiani, quattro olandesi e tre albanesi. Tutti, è stato precisato, sono stati dimessi dagli ospedali dove a ognuno di loro erano state prestate le cure del caso. E' tornato a casa, quindi, anche il poliziotto le cui condizioni in un primo momento erano state definite gravi. Intanto la polizia di Tirana sta procedendo alle pratiche di rimpatrio immediato per i 48 sostenitori della Roma che erano stati "accompagnati" in commissariato. (ANSA).