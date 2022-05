Napoli ecco Olivera, Juve-Pogba più vicini

Il Calciomercato riparte dai calciatori che si trasferiscono a parametro zero: è il caso del portiere camerunese André ONANA, che arriva all'Inter dopo avere concluso la propria esperienza nell'Ajax. L'ex estremo difensore dei 'Lancieri' di Amsterdam, oltre alla firma, ha incontrato Simone Inzaghi e tutta la dirigenza del club nerazzurro per le presentazioni di rito.

Nell'attesa che Zlatan IBRAHIMOVIC sciolga i dubbi sul proprio futuro, la dirigenza del Milan e l'agente di Pierre KALULU si sono incontrati per il rinnovo del contratto. Il difensore attualmente percepisce 'solo' 400 mila euro netti a stagione, ma c'è piena volontà di trovare l'accordo per il prolungamento dell'accordo con adeguamento dello stipendio dopo la conquista dello scudetto: si dovrebbe passare a 1,5 milioni a stagione.

La Juventus si prepara a riaccogliere Aaron RAMSEY, che ha un altro anno di contratto: l'esperienza del gallese a Glasgow, con la maglia dei Rangers, è ai titoli di coda. Gli scozzesi vantano un diritto di riscatto fissato a 4,6 milioni di euro, ma la sensazione è che la formazione allenata da Giovanni Van Bronckhorst non sia intenzionata a esercitarlo. La Juve girerà Ramsey in prestito per un'altra stagione, visto che il centrocampista non rientra nei piani di Allegri. Nedved segue la pista POGBA, mai come adesso vicino al ritorno a Torino.

Il Napoli accoglie Mathias OLIVERA, che oggi a Roma è stato sottoposto alle visite mediche. Perso Kylian MBAPPÉ, il Real Madrid si consola con Aurelien TCHOUAMÉNI, centrocampista della Nazionale francese. Il giocatore ha già comunicato la decisione di giocare con i 'blancos' ai compagni di squadra del Monaco, dopo avere trovato l'accordo: firmerà un contratto di 5 anni. Il costo del suo cartellino si aggirerebbe sugli 80 milioni, più bonus.

Nel corso del vertice andato in scena ieri fra Ivan Juric e il patron del Torino, Urbano Cairo, è stato fatto il punto sul mercato. Il tecnico croato avrebbe chiesto al proprio presidente di confermare MANDRAGORA e PRAET. Domani è in programma un incontro fra Vagnati e Cherubini, per parlare del riscatto del centrocampista italiano di proprietà della Juventus. Per Praet, invece, col Leicester si tratta sulla base del rinnovo del prestito.

Infine, Noussair MAZRAOUI è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il 24enne difensore-centrocampista si trasferisce dall'Ajax in Bundesliga a parametro zero per la nuova stagione agonistica. Il marocchino ha firmato con i campioni di Germania fino al 2026.



La Serie A chiusa al secondo posto dietro al Milan vale il Tapiro d'oro per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. "Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti", le parole di Inzaghi a Striscia la notizia. "Futuro? Rimango certamente", ha ammesso poi il tecnico.